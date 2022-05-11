معزيا الفلسطينيين.. الأعلى للدولة يُدين اغتيال الاحتلال لـ«أبو عاقلة»

أعرب المجلس الأعلى للدولة عن تعازيه للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني إزاء اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأدان المجلس الأعلى للدولة بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء، التي تجاوزت جميع القوانين والقيم والأخلاق والأعراف الدولية، ويعتبرها جريمة ضد الصحافة الحرة في جميع أنحاء العالم.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة أنّ اغتيال أبو عاقلة هي محاولة من الاحتلال لطمس حقيقته الوحشية والدموية، مطالبا المجتمع الدولي بمؤسساته كافة بإدانة ومحاسبة قيادات الاحتلال على هذه الجريمة البشعة.

وقُتِلت صباح اليوم الأربعاء، مراسلة شبكة “الجزيرة” شيرين أبوعاقلة عندما أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي أثناء تغطيها لاقتحام الاحتلال مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة