معظم الضحايا لا يحملون تصاريح.. عدد وفيات الحجاج يتجاوز الألف!

ذكرت وكالة فرانس برس، أن “عدد وفيات الحجاج هذا العام، تجاوز الألف ومعظم الضحايا لا يحملون تصاريح للحج”.

وقال دبلوماسي عربي للوكالة: “إن 58 حالة وفاة إضافية سجلت في صفوف الحجاج المصريين، ما يرفع عدد المصريين المتوفين في الموسم الحالي إلى 658 على الأقل، بينهم 630 لا يحملون تصاريح للحج”.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “فرانس برس”، أنه “توفي ما لا يقل عن 550 حاجا هذا العام بسبب الطقس الحار، معظمهم من المصريين والأردنيين”.

هذا وبلغت درجة الحرارة مطلع الأسبوع الحالي 51,8 درجة مئوية في مكة المكرمة، وقضى العام الماضي أكثر من 200 حاج معظمهم من إندونيسيا.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت، تسجيل “2764 حالة إصابة بالإجهاد الحراري، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة والتعرض للشمس، وعدم الالتزام بالإرشادات”.