معقبا على بيان السعودية ومصر..«باشاغا» يُرحب بموقف الدولتين حول تطورات الوضع

رحّب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا بالبيان الصادر عن السعودية ومصر، الذي يؤكد على أهمية أن يكون الحل “ليبي ليبي” للوصول إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وذكر باشاغا في تغريدة عبر تويتر، أنّه يرحب أيضًا بدعم القرارات الصادرة عن مجلس النواب كونه الجهة التشريعية للبلاد، مجددا شكره لقيادة البلدين وحرصهما على وحدة واستقرار لييبا.

وأثنى رئيس الحكومة الليبية المكلفة على جهود مصر الرامية إلى تقريب وجهات النظر واستضافة مجلسي النواب والأعلى للدولة للعمل على إطار دستوري توافقي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة.