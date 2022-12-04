معلقا على إعلان «باتيلي».. «نورلاند» يدعم لقاء القادة الليبيين داخل البلاد

قال السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إنّ الولايات المتحدة تدعم جهود البعثة الأممية تحت قيادة باتيلي لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين.

وأوضح نورلاند في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر تويتر أنّ الغالبية العظمى من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة تؤيد حلاً بقيادة ليبية.

وأشار السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى أنّ القادة الليبيون يتمتعون الآن بفرصة لا مثيل لها لإظهار أن لديهم الشجاعة والحكمة لتقديمها.