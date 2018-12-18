معللاً بوجود عراقيل.. بومطاري يتقدم باستقالته من منصب وزير المالية

تقدم وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري باستقالته من منصبه كوزير مفوض للمالية.
وأرجع بومطاري أسباب استقالته التي قدمها في خطاب رسمي إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى وجود ما وصفها بعدد من العراقيل التي تحول بين وزارته وبين دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشاركة الفعالة في إنجاحه، وفق قوله.
وتتمثل هذه العراقيل بحسب ما جاء في خطاب بومطاري :
- تغييب وزارة المالية في كثير من الأحيان، وخاصة عند اتخاذ قرارات تؤثر مباشرة بالسياسة المالية.
- غياب روح الفريق بين مؤسسات الدولة – وعمل المستشار الاقتصادي للدولة ( مصرف ليبيا المركزي ) ضد وزارة المالية بخلق معوقات والقفز على اختصاصات الأدوات التنفيذية.
- عدم وجود البيئة المهنية لأعداد سياسة مالية قوية وجادة في ظل غياب سياسة نقدية واضحة للدولة.
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