معللاً بوجود عراقيل.. بومطاري يتقدم باستقالته من منصب وزير المالية

تقدم وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري باستقالته من منصبه كوزير مفوض للمالية.

وأرجع بومطاري أسباب استقالته التي قدمها في خطاب رسمي إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، إلى وجود ما وصفها بعدد من العراقيل التي تحول بين وزارته وبين دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشاركة الفعالة في إنجاحه، وفق قوله.

وتتمثل هذه العراقيل بحسب ما جاء في خطاب بومطاري :