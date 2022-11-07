معلنا إنطلاق قمة المناخ.. «السيسي»: سيدفع الجميع ثمنا باهظا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنّ مؤتمر المناخ سيكون قمة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات بشأن مواجهة التغيرات المناخية، وإلا سيدفع الجميع ثمنا باهظا.

ودعا السيسي في كلمته بانطلاق فعاليات قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ على المستوى الرئاسي والتي تستمر على مدار يومين، إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد السيسي أنّ تحقيق أهداف القمة ليس مستحيلا، لكن لو توفرت الإرادة الحقيقة والنية الصادقة وتجاوز الشعارات والكلمات والتنفيذ العادل والسريع؛ لتعزيز العمل المناخي المشترك، وترجمة ما يصدر من نتائج لاجتماعاتنا لواقع ملموس.

وحذّر السيسي من استمرار معاناة ملايين البشر من كوارث مناخية تتسارع وتيرتها وتزداد حدتها على نحو غير مسبوق في شتى أنحاء كوكب الأرض.

ودعا السيسي إلى التجاوب مع أولويات الدول الإفريقية بشأن المناخ، مشددا على أهمية تقديم رسائل تتضمن خطوات واضحة لتنفيذ الالتزامات والتعهدات واقتراح مساهمات.

وتستمر فعاليات الشق الرئاسي من القمة، يومين وتتضمن كلمات ومناقشات من القادة بشأن قضايا أبرزها، الانتقال العادل لتنفيذ الالتزامات المناخية، والأمن الغذائي، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية.

ووفق لتصريحات السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ سيمون ستيل، فسيحضر المؤتمر 110 من رؤساء الدول والحكومات وسيشاركون في عدد من فعالياته.