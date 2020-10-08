معلومات عن قيام حفتر بعدوان جديد على المنطقة الغربية

أفادت معلومات أمنية وعسكرية، باحتمال قيام خليفة حفتر بالهجوم مجدداً، على مدن (بني وليد- ترهونة وغريان).

جاء ذلك بحسب ما ذكر وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، في خطاب وجهه إلى رئاسة الأركان العامة وآمري المناطق العسكرية، وغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وطالب الوزير باتخاذ كافة التدابير لصد ومنع أي هجوم محتمل مع توخي أقصى درجة الحيطة والحذر.

وشن خليفة حفتر في 4 أبريل 2019 عدواناً على العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية استمر لأكثر من عام قبل أن يتم دحر قواته من كامل المنطقة الغربية.