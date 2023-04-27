معلّقاً على أحداث الزاوية.. «العرادي» يدعو الحكومة لإعلان حالة الطّوارئ

قال عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق عبدالرزاق العرادي إنّ ما يحدث في الزاوية والإنفلات الأمني وانتشار الجريمة حذر منه كثيرون في السابق.

العرادي وفي منشور عبر صفحته بموثع فسيبوك دعا الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ، واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه التحديات، مضيفا: «إذا لم تعلن الحكومة عن أي اجراءات فيجب أن تلتحق باق المدن بالزاوية في إعلان العصيان المدني الكامل».

وتابع العرادي على الحكومة أن تعلن أنّها لن تصبح حارس لأوروبا في ملف الهجرة غير النظامية، إذا لم تتخذ الأخيرة إجراءات حقيقية في معالجة هذا الأمر في بلد المصدر، وليبيا هي بلد عبور.

وأضاف عضو المجلس الوطني الانتقالي السابق أنّه يجب أن يقتصر عمل جهاز خفر السواحل الليبي على عمليات الإنقاذ فقط، وذلك إذا تخلت أوروبا عن واجباتها في اتخاذ إجراءات حقيقية جادة وعاجلة.