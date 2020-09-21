استقبل معهد تدريب الشرطة القضائية طرابلس، اليوم الاثنين، الدفعة السابعة الجديدة.

وأوضح المكتب الإعلامي بوزارة العدل بحكومة الوفاق، أن هذه الدفعة “ملحق” هي من أعضاء منتسبي جهاز الشرطة القضائية من مختلف المناطق المنسبين لغرض صقلهم وتكوينهم علمياً وعسكرياً في منظومة أمنية وفق خطة تدريبية معدة مسبقاً لهذا الغرض حتى يتم تنسيبهم إلى جهات الاختصاص التابعة لوزارة العدل بالمقار العدلية والقضائية.

هذا ومن المقرر أن تستمر هذه الدورة التدريبية مدة أربعة أشهر متتالية وتستهدف ما يقرب 600 منسباً.

وكان في استقبالهم مدير المعهد العميد علي اللموشي، وبحضور عدد من الضباط وضباط الصف من الإدارات والمكاتب والأقسام بمعهد الشرطة القضائية.

معهد الشرطة القضائية يستقبل دفعة جديدة من منتسبي الجهاز . استقبل معهد تدريب الشرطة القضائية طرابلس صباح يوم الاثنين… Gepostet von ‎وزارة العدل – Ministry of Justice Libya‎ am Montag, 21. September 2020