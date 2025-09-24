«معهد النفط» في إجدابيا يستعد لاستقبال برامج تدريبية لتعزيز قدرات العاملين

نظم فريق مشترك من موظفي مركز التطوير الفني والإداري وشركة SLB، زيارة ميدانية إلى مقر معهد النفط للتأهيل والتدريب بمدينة إجدابيا، في إطار الاستعداد لاستقبال برنامجين تدريبيين ضمن خطة توطين التدريب في قطاع النفط.

وهدفت الزيارة إلى استكشاف إمكانيات معهد النفط لاستضافة وتنفيذ البرامج التدريبية الفنية الخاصة بالعاملين في القطاع في المناطق المجاورة.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ برنامج SLB Fast Track في مدينتي إجدابيا وسبها اعتبارًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، وذلك ضمن الخطة المعتمدة من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وتستهدف هذه البرامج تعزيز قدرات الموظفين وإعداد كوادر الصف الثاني، مما يسهم في دعم الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة لزيادة معدلات إنتاج النفط والغاز في ليبيا.

وتعد هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتطوير القدرات المحلية ودعم قطاع النفط والغاز، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء في هذا القطاع الحيوي.