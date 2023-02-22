معولة عليها في المصالحة.. «وهيبة»: الجزائر تساهم في استقرار ليبيا

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إنّ دور دول الجوار و على رأسها الجزائر مهم جدا في تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد.

وأوضحت وهيبة في حديث مع وكالة الأنباء الجزائرية أنّ الجزائر دولة جارة وتجمع شعبي تمتاز البلدي علاقات تاريخية عميقة بالإضافة الى الرصيد التاريخي الايجابي للجزائر لدى ليبيا.

وحّبت وهيبة بكل المساهمات في مجال تحقيق المصالحة الوطنية بالبلاد، وبالذات مساهمات دول الجوار و على رأسها الجزائر بما تملكه من خبرة خاصة أن هذه الدول لها علاقات ايجابية مع ليبيا وقبول شعبي.

ووصفت وهيبة الجزائر بدولة فاعلة ونشطة في الاتحاد الافريقي وضمن اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا, ومداخلات الوفد الجزائري المشارك في القمة الافريقيةمؤخرا كانت كلها في صالح وجود تقدم في المسار السياسي في ليبيا.

وذكرت وهيبة أنّ مؤتمر المصالحة سيعقد في ليبيا خلال هذا العام وسيخرج بتوصيات تشريعية وتنفيذية وتأسيسية وسينبثق عنه ميثاق وطني يتفق عليه الليبيون.

وحول اطلاق سراح بعض المساجين السياسيين في ليبيا ممن لديهم أحكام, في الأيام الأخيرة أفادت المتحدثة أنّ الأمر يندرج ضمن تدابير تعزيز الثقة بين الليبيين التي يعمل عليها المجلس الرئاسي الليبي.

و اعتبرت وهيبة هذه الخطوات من شأنها تعزيز ثقة الليبيين بالقضاء المحلي وتقلل من الخلافات والتفرقة, تمهيدا لباقي التدابير التي تمكن من تحقيق مصالحة كاملة وهو ما يعمل عليه المجلس الرئاسي.