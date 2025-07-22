معيذر القطري يتعاقد مع الليبي الدوكالي الصيد رسميًا تحضيرًا للموسم الجديد

في خطوة جديدة ضمن مشروعه الطموح، أعلن نادي معيذر القطري عن تعاقده الرسمي مع اللاعب الليبي الدوكالي الصيد، في إطار سعيه لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، الذي يتطلع فيه النادي للعودة إلى دوري الدرجة الأولى “دوري نجوم قطر”.

ويأتي هذا التعاقد ضمن استراتيجية الإدارة الرياضية للنادي، والتي تسعى إلى تعزيز التشكيلة بعناصر تجمع بين الخبرة والمهارة والانضباط الفني، تلبيةً لتطلعات الجهاز الفني في بناء فريق قوي قادر على المنافسة في مختلف الاستحقاقات القادمة.

الدوكالي الصيد، الذي يُعد من أبرز اللاعبين الليبيين في السنوات الأخيرة، أمضى الموسم الماضي معارًا إلى نادي الأهلي طرابلس، حيث قدم مستويات جيدة قبل انتهاء فترة الإعارة وعودته إلى فريقه السابق. ويملك اللاعب سجلًا حافلًا بالخبرة في الملاعب الليبية والقطرية، حيث سبق له تمثيل أندية بارزة، ما يعزز من القيمة الفنية التي سيضيفها لكتيبة معيذر.

من جهته، عبّر اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى صفوف معيذر، مؤكدًا عزمه على تقديم أفضل ما لديه للمساهمة في تحقيق أهداف النادي، والمنافسة بقوة من أجل العودة إلى مصاف الكبار.

ويترقب عشاق معيذر ما سيقدمه الدوكالي الصيد بقميص الفريق، وسط أجواء من التفاؤل والثقة بقدرة الصفقات الجديدة على إحداث الفارق في مشوار النادي خلال الموسم المرتقب.