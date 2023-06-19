مع إحاطة لـ«باتيلي».. مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم بشأن ليبيا

يقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي اليوم الاثنين إحاطة هي الرابعة أمام مجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في ليبيا في جلسة مفتوحة للمجلس ترأسها هذه المرة الإمارات.

وفي إحاطته السابقة التي قدمها إلى المجلس في 18 أبريل الماضي، أعلن باتيلي عن مقترح تشكيل اللجنة الليبية رفيعة المستوى للانتخابات التي تيسرها الأمم المتحدة.

وقال موقع «سكيورتي كاونسل ريبورت» التابع لهيئة الأمم المتحدة إنّ هناك مسألة أخرى للمجلس تتمثل في دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات في عام 2023، والتقدم الذي أبلغت عنه مؤخرًا لجنة 6+6 هو تطور إيجابي محتمل في هذا الصدد.

وأضاف الموقع أنّه من المرجح أن يعيد أعضاء المجلس تأكيد توقعاتهم بأن تُظهر جميع الأطراف الإرادة السياسية للوفاء بالتزاماتها المعلنة من خلال إجراءات ملموسة.

وتابع الموقع أنّ كلاً من الأمم المتحدة والسلطات التشريعية قد حددت شهر يونيو كموعد نهائي للانتهاء من التشريع الانتخابي لإجراء انتخابات بنهاية العام.

وحسب الموقع نفسه، عبرت الأمم المتحدة وبعض أعضاء مجلس الأمن، في وقت سابق، عن شكوكهم في تشكيل حكومة مؤقتة جديدة، كما أنّهم قلقون من أنها قد تصرف الانتباه عما يعدونه المهمة الأساسية لإجراء الانتخابات.