مع ازدياد حدّة الاشتباكات.. 27 دولة تُجلي رعاياها من السودان

تسارعت وتيرة عمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب من السودان، في غضون أيام قليلة، في وقت تتواصل في المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين.

وأعلنت 28 دولة، من بينها دول كبرى، إجلاء أو نيتها إجلاء رعاياها من السودان، بسبب تواصل الاشتباكات لليوم التاسع على التوالي في العاصمة الخرطوم، ومن هذه الدول الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية وليبيا ودول عربية.

وفي وقت سابق أمس، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بارتكاب عدة «اعتداءات» على بعثات دبلوماسية أجنبية أثناء القيام بعمليات إجلاء من العاصمة الخرطوم.

واندلعت في منتصف أبريل الجاري في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة «عبدالفتاح البرهان»، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

وعام 2013، تشكلت الدعم السريع لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها «متمردة» عقب اندلاع الاشتباكات.