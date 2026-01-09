مع استمرار الاضطرابات العالمية.. النفط يحقق مكاسب أسبوعية قوية

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، مدفوعة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، وتركيز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السيطرة على صادرات فنزويلا وإعادة هيكلة قطاع الطاقة فيها.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 58 دولارًا للبرميل، فيما اقترب خام برنت من 62 دولارًا، مسجلاً مكاسب أسبوعية قوية، بعد زيادة يوم الخميس بنسبة 3.2%، وهي أكبر زيادة يومية منذ أكتوبر. ومع ذلك، يظل فائض المعروض المتوقع هذا العام عاملًا محتملاً للضغط على الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وفق تحليلات بنك غولدمان ساكس.

وأشار روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع في بنك ويستباك، إلى أن السوق ما زال في حالة توازنٍ معقدٍ بين المخاطر الجيوسياسية وارتفاع المخزونات، مضيفًا أن زيادة الإمدادات من فنزويلا وارتفاع الإنتاج في مناطق أخرى قد يحافظ على تداول الأسعار ضمن نطاق الخمسينيات للبرميل خلال الربع الأول من العام.

وتواصل الإدارة الأميركية توجيه صادرات النفط الفنزويلي نحو السوق الأميركية بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، في وقت تقلصت مشتريات الصين من الخام الفنزويلي.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة مع نحو 20 من كبار التنفيذيين في قطاع النفط، بينهم مسؤولون من شركتي إكسون موبيل وشيفرون، لمناقشة إعادة بناء قطاع الطاقة في فنزويلا.

وتقوم شركة شيفرون، المصرح لها قانونيًا بالعمل في فنزويلا، بتحميل ناقلات النفط بمعدلات غير مسبوقة منذ سبعة أشهر، وتتجه معظم الشحنات إلى شركة التكرير الأميركية فيليبس 66.

كما تجري شركتا تجارة الطاقة ترافغورا وفيتول محادثات مع مصافي أميركية لقياس اهتمامها بشراء النفط الفنزويلي، بعد حصولهما على تراخيص أولية من وزارة الخزانة الأميركية.

وتتيح هذه الإجراءات توجيه مزيد من التدفقات النفطية إلى المعالجين الأميركيين على حساب الصين، التي كانت من أكبر مشترِي الخام الفنزويلي سابقًا.

ويستمر ارتفاع الأسعار مدفوعًا أيضًا بالتهديدات الأميركية المباشرة ضد إيران، حيث حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رد قوي حال استخدام طهران للعنف ضد المحتجين، ما يزيد المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية للطاقة.

ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه المستثمرون تدفقات نقدية جديدة إلى مؤشرات السلع خلال فترة إعادة الموازنة السنوية، ما يمنح الأسعار زخماً صعوديًا إضافيًا.