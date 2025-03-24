مع استمرار التوترات بالعالم.. أسعار «النفط والذهب والدولار» تواصل تقلبها

مع استمرار التوترات السياسية في العالم، من الحرب الأوكرانية إلى التقلبات بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص الرسوم الجمركية، كل ذلك ترك تأثيره على أسعار “النفط والذهب والدولار”، فكم بلغت في تداولات اليوم؟

في السياق، “شهدت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا طفيفا بواقع 8 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 72.08 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمس سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 68.23 دولار للبرميل”، بحسب بيانات وكالة رويترز.

واستقر الخامان القياسيان على ارتفاع الجمعة وسجلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدت عقوبات أميركية على إيران وخطة جديدة من تحالف أوبك+ تتعلق بخفض الإنتاج إلى زيادة الرهانات على تراجع الإمدادات.

وأصدر تحالف “أوبك+”، الخميس، خطة زمنية جديدة لخفض إضافي لإنتاج سبعة أعضاء لتعويض إنتاجهم الذي تجاوز المستويات المتفق عليها، وتنص الخطة على تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألف برميل يوميا و435 ألف برميل يوميا، وستستمر حتى يونيو 2026”.

في السياق، “سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال التعاملات المبكرة الاثنين، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 3025.12 دولار للأونصة (الأوقية)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة لتصل إلى 3030.70 دولار للأونصة”، بحسب بيانات وكالة رويترز.

ووفق الوكالة، “بلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأونصة الخميس الماضي، حيث غذت التوترات التجارية الطلب على الملاذ الآمن”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، “ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 33.06 دولار للأونصة وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 981.25 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 962.54 دولار”.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية “أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 104.03 نقطة حتى الساعة 0049 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس 104.22 نقطة يوم الجمعة لأول مرة منذ السابع من مارس”.

وارتفع الدولار “بنسبة 0.3 بالمئة إلى 149.77 ين، وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 2.5 نقطة أساس لتصل إلى 4.2770 بالمئة اليوم الاثنين، وصعد اليورو 0.24 بالمئة إلى 1.0836 دولار، مرتفعا من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبا عند 1.0795 دولار والذي سجله يوم الجمعة”.