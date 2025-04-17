مع استمرار التوترات بالعالم.. الذهب والنفط أمام قمّة جديدة

سجلت أسعار النفط والذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الآسيوية، صباح اليوم الخميس، مدفوعة بتزايد المخاوف من نقص الإمدادات وتوترات جيوسياسية وتجارية متصاعدة.

و”ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% لتصل إلى 66.19 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.7% مسجلًا 62.91 دولارًا للبرميل”، وفق بيانات وكالة “رويترز”.

ويأتي هذا الارتفاع “بعد مكاسب بنسبة 2% في الجلسة السابقة، وسط توقعات بتحقيق أول صعود أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع”.

ويُعزى هذا التحسن في أسعار النفط إلى “العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأميركية على صادرات النفط الإيرانية، بما في ذلك استهداف مصفاة مستقلة في الصين”.

كما أعلنت منظمة “أوبك” “أنها تلقت خططًا من دول مثل العراق وكازاخستان لإجراء تخفيضات إضافية في الإنتاج لتعويض تجاوزات سابقة لحصصها”.

ورغم هذه التطورات، “خفّضت “أوبك”، ووكالة الطاقة الدولية، ومؤسسات مالية كبرى منها “غولدمان ساكس” و”جي بي مورغان” توقعاتها لأسعار النفط ونمو الطلب، بسبب الاضطرابات الناتجة عن تصاعد التوترات التجارية العالمية”.

في سياق متصل، “واصل الذهب صعوده القياسي، حيث “ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3346.20 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس مستوى غير مسبوق عند 3357.40 دولارًا، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتصل إلى 3359.50 دولارًا”، وفق بيانات وكالة “رويترز”.

ويرتبط صعود الذهب “بتزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن، خصوصًا في ظل التصعيد التجاري بين واشنطن وبكين، الذي شمل قيودًا أميركية على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، وردًّا صينيًا بوقف استلام طائرات بوينغ”.

وبحسب الوكالة، “سجّل الذهب مكاسب تجاوزت 27% منذ بداية العام، مدعومًا بتراجع الدولار الأميركي الذي لا يزال قرب أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى”.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، “ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 32.78 دولارًا للأونصة، وصعد البلاتين 0.2% إلى 969.05 دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.7% ليسجل 964.75 دولارًا”.