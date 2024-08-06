مع استمرار الحرب الإسرائيلية.. فلسطيني ينفّذ عملية بطولية جديدة!

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية، نفّذ شاب فلسطيني عملية بطولية جنوب مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة مجندة للاحتلال، في عملية تعتبر الثانية خلال أيام.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، “أن شاباً نفذ عملية طعن على أحد حواجز الاحتلال جنوب القدس، ما أدى إلى إصابة مجندة قبل أن يرتقي الشاب قتيلا برصاص الجيش الإسرائيلي “.

وقتل فلسطيني يوم الأحد الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد تنفيذه عملية بطولية في “تل أبيب” أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين، وإصابة آخرين.

في السياق، وبالتزامن مع حربها المستمرة على قطاع غزة، واصلت القوات الإسرائيلية اقتحام مدن وبلدات الضفة الغربية، حيث اقتحمت مدينة جنين وقتلت مجموعة فلسطينيين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مركبتين بالحي الشرقي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني إن “طواقمنا في جنين تتعامل مع إصابة حرجة جدا جاري إنعاش قلب ورئتين لطفل عمره 15عام نتيجة قصف في الحي الشرقي من مدينة جنين وجاري نقله إلى المستشفى”.

وأشارت إلى أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص الحي على سيارات الإسعاف لمنعها من الوصول إلى الموقع المستهدف بالحي الشرقي في جنين”.

وكان قتل أمس، فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح مساء اليوم بالرصاص الإسرائيلي في مدينة طوباس بالضفة الغربية، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في الضفة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 604 قتيل، ونحو 5400 جريح.

وفي غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، في ظل استمرار حربه لليوم الـ305 على التوالي، حيث ارتفع عدد قتلى الحرب إلى أكثر من 39623 قتيلا و91469 جريحاً.