مع استمرار توافد الناخبين.. جولة على المراكز في بلدية قصر بن غشير

مع تواصل توافد الناخبين و الناخبات على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجالس البلدية، اليوم السبت، أجرى وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، جولة تفقدية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية ببلدية قصر بن غشير، وذلك برفقة وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، والمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوفي كيمخدزه.

وشملت الجولة زيارة المركز الانتخابي بمدرسة الزبير بن العوام ، حيث تابع الوزير سير عملية الاقتراع بالمركز، مؤكداً على أهمية هذه الانتخابات في تعزيز المشاركة المجتمعية ودعم الاستقرار وإرساء الديمقراطية في ليبيا.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قبل اللجنة الانتخابية والمراقبين الدوليين والمحليين لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها.

وخلال زيارته، التقى الوزير بمجموعة من الناخبين، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول سير الانتخابات، حيث أكدوا على أهمية المشاركة في الانتخابات كوسيلة لاختيار من يمثلهم محليا ويوصل صوتهم إلى المستوى الوطني بما يساهم في تحسين وتطوير الخدمات ويعزز التنمية المحلية في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن العملية الانتخابية انطلقت صباح اليوم السبت في 58 بلدية ضمن المرحلة الأولى من الاقتراع على مستوى البلاد.

ويستمر توافد الناخبين و الناخبات على المراكز الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، حيث فتحت المراكز على تمام الساعة 9:00 صباحا وتستمر حتى الساعة 6:00 مساء.