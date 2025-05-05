مع اقتراب الموسم.. مفتي السعودية يوجه تحذيراً للحجاج

مع تصاعد التحذيرات الرسمية قبيل انطلاق موسم الحج للعام 1446 هـ، وجّه مفتي عام المملكة العربية السعودية، عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، رسالة مباشرة إلى الحجاج المرتقبين، شدّد فيها على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الرسمية، وعلى رأسها استخراج تصاريح الحج النظامية، محذرًا من المخالفات التي قد تُعرّض مرتكبيها لعقوبات صارمة.

وفي بيان نقله المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عبر حسابه على منصة “إكس”، أكد مفتي المملكة أن “التقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، ومنها الحصول على تصريح حج، أمر شرعي ونظامي لا يجوز تجاوزه”، مهيبًا بالجميع الالتزام بذلك لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأضاف المفتي في رسالته: “أوصي حجاج بيت الله بتقوى الله في أداء هذه الفريضة العظيمة، وتجنب الرفث والفسوق والجدال أثناء الحج”، داعيًا الله أن يوفق ولاة الأمر في المملكة على ما يبذلونه من جهود جبارة في خدمة الحجيج.

وتأتي هذه الرسالة في وقت كثّفت فيه الجهات السعودية المعنية بالحج تحذيراتها من محاولات أداء الحج دون تصريح، أو الانسياق وراء الحملات الوهمية، وكانت وزارة الحج والعمرة، شددت في وقت سابق على ضرورة حصول الحاج على تصريح رسمي عبر منصة “نسك”، بالتكامل مع منصة “تصريح”، مؤكدة أن جميع التأشيرات الأخرى لا تتيح أداء الفريضة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية السعودية تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين، تصل إلى غرامات مالية قدرها 20,000 ريال، إضافة إلى الترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات بحق المتسللين والمخالفين من المقيمين.

وتواصل المملكة استعداداتها المكثفة لموسم الحج، وسط تأكيدات على أن التنظيم والالتزام يشكلان الركيزتين الأساسيتين لضمان حج آمن وميسّر لملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم.