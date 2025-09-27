مع اقتراب موسم الأمطار.. وزارة الموارد تحذّر من مخاطر السيول

مع اقتراب موسم الأمطار الغزيرة وما قد يرافقها من جريان الأودية، تؤكد وزارة الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية على خطورة الاقتراب من مجاري السيول، التي قد تشكل تهديدًا للأرواح والممتلكات بسبب تيارات المياه القوية غير القابلة للتنبؤ.

📌 تذكير بالاحتياطات اللازمة:

* تيارات السيول قد تكون أقوى مما تبدو، وقد تجرف الأشخاص والمركبات بسهولة.

* الوقوف على حواف الأودية يشكل خطراً، حيث قد تنهار الأرض فجأة.

* يُمنع قطع الطريق الرئيسي عبر القناطر أثناء جريان الأودية مهما كانت سرعة تدفق المياه.

* المغامرة والتصوير في هذه الظروف لا تساوي المخاطرة بالحياة.

* الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وكن سببًا في إنقاذ نفسك والآخرين من خلال وعيك.