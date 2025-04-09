مع اقتراب موسم الحج.. السعودية تشدد الإجراءات لحماية المعتمرين

قبل أقل من شهرين على انطلاق موسم الحج، وفي خطوة تهدف لتجنب الفوضى التي أدت إلى وفاة أكثر من 1300 شخص العام الماضي، ممّن لم يكن مصرحا لهم بأداء المناسك، شددت السعودية إجراءات الدخول، معلنة عن “إيقاف آلاف المخالفين”.

وبحسب وكالة “رويترز”، “أوقفت السلطات السعودية آلاف المخالفين لنظم الإقامة وحدّدت نهاية أبريل الحالي، موعدا نهائيا لمغادرة المعتمرين”.

وحذرت وزارة الحج والعمرة، “الراغبين في أداء مناسك الحج من التعامل مع القنوات غير الرسمية”، موضحة أن “القدوم لأداء فريضة الحج يتطلب الحصول على تصريح رسمي من الجهات المعنية في الداخل عبر مكاتب شؤون الحجاج، أو من خلال المسار الإلكتروني لحجاج الخارج”.

وذكرت الوزارة أن “ذلك يحدث عن طريق “المسار الإلكتروني” في موقع الوزارة الرسمي، أو “نسك”، وهما القناتان المعتمدتان لأداء الحج”.

وأكدت أن “أي معلومات أو عروض غير رسمية تعد قنوات وهمية ومضللة وغير معتمدة، منوهة بأن الوزارة غير مسؤولة عن الحجوزات خارج المسارات الرسمية”.

وقبل أيام، شدّدت وزارة الداخلية السعودية، “على أن شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين المتأخرة في إبلاغ الجهات المختصة عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته، ستُطبّق بحقها عقوبات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي (26 ألف دولار)”.