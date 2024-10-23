مع اقتراب موعد الانتخابات.. «هاريس» تتقدّم على «ترامب»

قالت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس، “إن فريقها مستعد لتحدي “دونالد ترامب” إذا حاول إعلان فوزه قبل الأوان في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل”.

وقالت هاريس، لشبكة “إن بي سي نيوز”: “إن الديمقراطيين “لديهم الموارد والخبرة” إذا حاول ترامب تخريب الانتخابات”.

واتهمت هاريس، “ترامب” بمحاولة التراجع عن انتخابات حرة ونزيهة، مضيفة أنه “لا يزال ينكر إرادة الشعب، لقد حرض حشدا عنيفا على مهاجمة مبنى الكابيتول الأميركي وتعرض حوالي 140 من ضباط إنفاذ القانون للهجوم، بعضهم قتلوا، هذه مسألة خطيرة للغاية”.

وأظهر استطلاع جديد للرأي أجرته “رويترز/إبسوس”، تقدم “هاريس” بفارق طفيف بحصولها على 46 بالمئة من آراء المشاركين في الاستطلاع مقابل 43 بالمئة لمنافسها “ترامب”.

وكشف الاستطلاع أن “الناخبين لديهم نظرة قاتمة إزاء حالة الاقتصاد والهجرة وهم يفضلون بشكل عام نهج ترامب تجاه هاتين القضيتين”، كما تفوقت “هاريس” أيضا على “ترامب” في سياستي الإجهاض والرعاية الصحية”.

“ترامب” يتحدث عن “جنرالات هتلر”

ذكرت مجلة أتلانتيك الأمريكية، “أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أشاد بجنرالات “أدولف هتلر” على ولائهم للديكتاتور الألماني، وقال إنه “يتمنى أن يظهر له أفراد الجيش الأميركي نفس الاحترام”.

ووفقا للمجلة، قال ترامب: “أنا بحاجة إلى نوع الجنرالات الذين كان لديهم هتلر، الأشخاص الذين كانوا مخلصين له تماما، ويتبعون الأوامر”.

وأفادت تقارير كتاب نُشر في عام 2022، ذكر أن “ترامب”، قال لرئيس أركانه آنذاك، جون كيلي، “لماذا لا يمكنك أن تكون مثل الجنرالات الألمان؟”.

هذا ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.