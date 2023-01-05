مع التأكيد على أهمية الحوار الوطني.. اللقاء التشاوري في إسطنبول يختتم نقاشاته

أكّد البيان الختامي للقاء الوطني التشاوري بين النخب والشخصيات الليبية الفاعلة بمدينة إسطنبول، على أهمية الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيّين للخروج من حالة الجمود السياسي.

وشدّد البيان الختامي على أهمية مشاركة كافة أطياف اللون الليبي بتراكيبه الاجتماعية والسياسية والجغرافية في الحوار الوطني الجامع، والتأكيد على الثوابت الوطنية والانطلاق من خلالها إلى لقاء وطني جامع.

وأشار البيان الختامي إلى الترتيب لعقد لقاء في إحدى المدن لمناقشة الحلول وعرض المقترحات للوصول إلى رؤية واقعية، ودعم المبعوث الأممي في استكمال خارطة الطريق وإنهاء الانقسام السياسي بالمؤسّسات المختلفة.

وأُعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للقاء الوطني داخل ليبيا، إضافة إلى تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف الداخلية والخارجية بما فيها بعثة الأمم المتحدة.