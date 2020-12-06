مع التقدم بملف المصالحة الخليجية.. «بورصة قطر» تصعد بقوة

صعد مؤشر البورصة القطرية صعد بنحو 1%، اليوم الأحد، في بداية تعاملات أول جلسة تداول بعد الكشف عن تقدم في المصالحة الخليجية ينهي حصارا استمر 3 سنوات.

وبحلول الساعة 7:19 (ت.غ)، قفز المؤشر1.51% إلى 10623.8 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم 42 شركة مدرجة في البورصة مقابل انخفاض في سهمين فقط.

وقاد المكاسب أسهم القطاع المالي.

وقفز سهم بنك قطر الدولي بنحو 2.5%، وسهما بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبنك قطر التجاري بحوالي2% لكل منهما.

وزاد سهم مصرف قطر الإسلامي بنحو 1%، وبنك الدوحة 1.5%، والريان بنحو 1%.

والخميس الماض، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إن إدارة ترامب ترغب في حلحلة الأزمة الخليجية قبل رحيلها بهدف تضييق الخناق على إيران.

وأضافت الصحيفة، في تقرير، أنه “ضمن الخطوات الأولى في هذا الاتجاه تضغط إدارة ترامب على السعودية لفتح مجالها الجوي للرحلات الجوية القطرية التي تدفع ملايين الدولارات مقابل استخدام المجال الجوي لإيران”.

وتبع التقرير بيان رسمي من الكويت، التي قادت الوساطة لحل الأزمة، أعلن عن تقدم بملف المصالحة في الخليج.

ورحبت كل من الدوحة والرياض في البيان، فيما لم يصدر أي رد فعل عن الإمارات والبحرين ومصر.

ومنذ 5 يونيو 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر؛ بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها بإيران، فيما تنفي الدوحة اتهامها بالإرهاب، وتعتبره “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل” وفقا لماذكرت وكالة “الأناضول”.