مع الحاجة للحلول السياسية.. الأفريكوم: يجب انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

قال قائد القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكوم مايكل لانغلي، إنّه من الضروري انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، وتحديدا تلك المعروفة بالأنشطة المزعزعة للاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان.

وخلال لقائه بتونس مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، أكد لانغلي على الحاجة إلى حلول سياسية في ليبيا، وفق تغريدة للأفريكوم على تويتر.

من جانبه، ذكر القائم بالأعمال أوردمان أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم ليبيا في جهودها لتشكيل جيش موحد بقيادة مدنية، وقادر على حماية سيادة ليبيا على المدى الطويل، على حد تعبيره.

وذكر أوردمان، في وقت سابق، أنّ الشعب الليبي يستحق أن يكون له جيش موحد قادر على الدفاع عن سيادة بلاده، كما يستحق حكومة منتخبة ديمقراطيا تمثل وحدة ليبيا.