مع اليونان ومصر وقبرص.. «عون»: يُكمن إيجاد حلول ودّية بشأن ترسيم الحدود

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إنّ هناك إمكانيات حقيقية لإيجاد حلول ودية بين بلاده وبعض الدول الأخرى مثل اليونان ومصر وقبرص بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وأضاف عون في لقاء على «الجزيرة مباشر»، أنّ العالم وصل إلى مرحلة متقدمة من التقنين لتحديد الحدود البحرية إما عبر الحلول الودية أو عبر محكمة العدل الدولية، مشير إلى أن بعض الدول لجأت إلى الحلول الأحادية بدل الحوار والتوافق.

وأوضح عون أنّ القوانين البحرية حددت المياه الإقليمية بـ 12 ميلًا بحريًا من أول نقطة يابسة للبلد المعني، في حين أن هناك آليات محددة للقياس والفصل في تحديد المسافة بين أي بلدين متجاورين بحريًا.