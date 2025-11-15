مع امتناع روسيا والصين.. 13 دولة تصوت لتجديد العقوبات على «الحوثيين»

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى وضع حد للهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها المتمردون الحوثيون، وشدّد على مراقبة تطبيق الحظر المفروض على الأسلحة.

وأدان القرار، الذي تبنّاه المجلس بغالبية 13 صوتًا مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، الهجمات الحوثية على البنى التحتية والمنشآت المدنية، وجدد لمدة عام العقوبات (تجميد الأصول وحظر السفر) التي تستهدف نحو عشرة أفراد معظمهم مسؤولون حوثيون، إضافة إلى الجماعة المتمردة ككيان.

وأشار القرار إلى إمكانية تطبيق العقوبات على ضالعين في إطلاق صواريخ بالستية عابرة للحدود من اليمن، وكذلك في الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، ودعا الدول الأعضاء إلى تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة وضمان تطبيق الحظر.

كما طالب فريق الخبراء بتقديم توصيات بحلول منتصف أبريل بشأن نقل “مكونات ذات استخدام مزدوج” قد يستخدمها الحوثيون وكيفية تحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.

ورحب نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي بالقرار، مؤكّدًا أنه سيدعم قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات الحظر وردعها، فيما أعربت الولايات المتحدة وفرنسا عن أسفها لعدم تشديد العقوبات بشكل أكبر.

وأشار نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري إلى أن المقترحات الأولية كانت تتضمن تعزيز السيطرة على المكونات ذات الاستخدام المزدوج وإجراءات حظر بحري.

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، كثّف الحوثيون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الدولة العبرية وشنّوا هجمات على السفن التجارية قبالة اليمن، مبرّرين ذلك بالتضامن مع الفلسطينيين.