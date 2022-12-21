مع انتشار الفيروس التنفسي.. بلديات تُعلّق الدراسة

أعلنت مراقبة التعليم ببلدية ‎الزاوية، تعليق الدراسة لمدة يومين، ابتداء من يوم الغد ‎الأربعاء إلى الخميس القادم.

وأوضحت مراقبة التعليم أن إيقاف الدراسة جاء بهدف الحد من انتشار الفيروسات الموسمية التي انتشرت مؤخرا وحفاظا على صحة الطلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية.

يشار إلى أن بلديات غريان، وسبها، وطبرق، وأجدابيا، أعلنت الأيام الماضية تعليق الدراسة داخلها جراء تزايد انتشار الفيروس التنفسي المخلوي.

هذا، وشددت البلديات على ضرورة اتباع الإرشادات الصحية المتعلقة بالوقاية من هذه الفيروسات الصادرة عن المركز الوطني للأمراض والجهات الصحية المختصة.