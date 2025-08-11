مع انتهاء هدنة الحرب التجارية.. ترامب يشكر الرئيس الصيني!

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في زيادة كبيرة لمشتريات الصين من فول الصويا الأميركي، قبيل انتهاء الهدنة التجارية بين البلدين.

وكتب ترامب على منصة “تروث سوشيال” صباح الاثنين: “الصين قلقة بشأن نقص فول الصويا لديها، آمل أن تضاعف الصين طلبياتها من فول الصويا أربعة أضعاف بسرعة، هذه أيضًا طريقة لخفض العجز التجاري للصين مع الولايات المتحدة بشكل كبير”، وشكر ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ دون توضيح أسباب ذلك.

وأدى تصريح ترامب إلى ارتفاع أسعار عقود فول الصويا الآجلة في بورصة شيكاغو للسلع، متجاوزة 10 دولارات للبوشل (حوالي 25 كجم) لأول مرة منذ أسبوع، بزيادة تجاوزت 2%.

في المقابل، تشعر الصين بقلق متزايد بشأن إمدادات فول الصويا، الذي يعد مكوناً أساسياً في النظام الغذائي وعلف الماشية، وتسعى الصين لتأمين هذه الإمدادات عبر زيادة مشترياتها من البرازيل، أكبر مورد لها، وتجربة شحنات من دقيق فول الصويا من الأرجنتين، وسط توترات الحرب التجارية مع واشنطن.

يُذكر أن هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين تنتهي في 12 أغسطس، مع وجود احتمال لتمديدها حسب تصريحات إدارة ترامب. رغم ذلك، لم تحجز الصين أي شحنات من فول الصويا الأميركي حتى نهاية يوليو للعام التسويقي المقبل.

وكانت الصين وافقت ضمن اتفاقية التجارة “المرحلة الأولى” على زيادة مشترياتها من السلع الزراعية الأميركية، لكنها لم تحقق الكميات المتفق عليها حتى الآن.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، لا تزال قضايا أخرى معقدة، منها دعم الصين لواردات النفط الروسي رغم التهديدات الأميركية بفرض رسوم جديدة، والجدل الأخير حول ثغرات أمنية مزعومة في رقائق شركة إنفيديا الأميركية.

ويُذكر أن إدارة ترامب تراجعت في يوليو عن حظر تصدير رقائق متطورة إلى الصين، مما سمح لإنفيديا ببيع رقائق مسرّع الذكاء الاصطناعي إتش20.