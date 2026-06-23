مع انحسار التوترات الجيوسياسية.. هبوط جماعي للملاذات الآمنة والطاقة

تراجعت أسعار النفط والذهب اليوم الثلاثاء وسط انحسار التوترات المرتبطة بالشرق الأوسط، مع استمرار تحسّن تدفقات الخام عبر مضيق هرمز، في وقت يترقب فيه المستثمرون مسار أسعار الفائدة الأمريكية واحتمالات تشديد السياسة النقدية خلال العام الحالي.

تماسك الدولار قرب أعلى مستوياته في عام، ما زاد الضغط على المعادن الثمينة وأسواق الطاقة، بالتزامن مع تحركات في سوق السندات وارتفاع توقعات رفع الفائدة.

أسعار النفط

انخفض خام برنت بنسبة 1.43% ليصل إلى 76.79 دولارًا للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.41% إلى 72.82 دولارًا للبرميل، مواصلًا خسائر تجاوزت 3% في جلسة الاثنين.

وجاء ذلك بعد أن منحت الولايات المتحدة إعفاءً من العقوبات لإيران لمدة 60 يومًا عقب محادثات أولية، ما عزز توقعات عودة تدريجية للإمدادات عبر الأسواق العالمية.

أسعار الذهب والمعادن

تراجع الذهب بنسبة 1.78% إلى 4116.83 دولارًا للأونصة، مع انخفاض الفضة بنسبة 4.31% إلى 62.25 دولارًا.

كما هبط البلاتين بنسبة 2.71% إلى 1626.90 دولارًا، والبلاديوم بنسبة 3.34% إلى 1228.50 دولارًا، تحت ضغط قوة الدولار وارتفاع توقعات التشديد النقدي الأمريكي.

سوق العملات

ارتفع مؤشر الدولار إلى 101.049 نقطة، مع تحرك اليورو عند 1.14289 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.32348 دولار، بينما سجل الدولار الأسترالي 0.69556 دولار، والنيوزيلندي 0.56882 دولار.

وتداول الين قرب 161.42 مقابل الدولار، ما يضعه بالقرب من مستويات حساسة تاريخيًا تثير قلق السلطات اليابانية.

مضيق هرمز وتدفقات النفط

تشير بيانات تتبع السفن إلى عبور ناقلتي نفط تحملان أقل من مليوني برميل عبر مضيق هرمز، في إشارة إلى تعافٍ تدريجي في حركة الإمدادات.

وترى مؤسسات بحثية أن زيادة التدفقات تمثل عامل تهدئة تدريجي في سوق النفط، مع بقاء المخاطر الجيوسياسية قائمة.

وقال محللون في بنك ING إن تحسّن التدفقات ما زال يضغط على الأسعار، بينما اعتبر محللون في “سبارتا كوموديتيز” أن ارتفاع العبور يشير إلى تقدم في المسار الدبلوماسي وتحسن في الإمدادات الفعلية.

تصريحات وتحركات سياسية

لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف التصعيد العسكري في حال أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، قبل أن تدفع مؤشرات المحادثات إلى تهدئة الأسواق.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن المحادثات مع مسؤولين إيرانيين في سويسرا أرست أساسًا جيدًا لاتفاق نهائي، رغم نفي إيران بدء أي مفاوضات رسمية بشأن برنامجها النووي.

السياسة النقدية الأمريكية

يراقب المستثمرون توجهات الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات قوية برفع الفائدة في ديسمبر بنسبة 88% وفق أداة “فيد ووتش” التابعة لـ CME، مقارنة بـ 61% قبل اجتماع الفيدرالي الأخير.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي إن التركيز ينصب على مسار التضخم واستقرار سوق العمل وتأثير الرسوم الجمركية.

الذهب تحت الضغط

تراجع الذهب جاء نتيجة قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، ما يقلل من جاذبية الأصول غير المدرة للعائد.

كما ساهمت التوقعات الإيجابية بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية في تقليص الطلب على الملاذات الآمنة.

الدولار والين

استقر الدولار مدعومًا بعوائد سندات الخزانة، مع اقتراب العائد على السندات لأجل عامين من 4.21%.

وظل الين الياباني قريبًا من أدنى مستوياته منذ عقود، مع استمرار مراقبة الأسواق لاحتمالات تدخل السلطات اليابانية في حال تجاوز مستويات حساسة جديدة.

تأتي هذه التحركات في ظل تداخل عوامل جيوسياسية في الشرق الأوسط مع دورة تشديد نقدي أمريكية محتملة، ما يخلق ضغوطًا مزدوجة على الذهب والنفط.

كما أن مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات الطاقة عالميًا، يبقى محورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات أسعار الخام.