مع انطلاق «الجولة الرابعة».. مواجهات ساخنة في «الدوري الممتاز»

تنطلق، مساء اليوم الثلاثاء، منافسات مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في جولته الرابعة ضمن المجموعتين الثانية والرابعة، حيث تشهد عدة مواجهات مثيرة في مختلف الملاعب.

وبحسب وكالة “وال”، “في المجموعة الثانية، يلتقي فريق “البرانس” صاحب المركز ما قبل الأخير بـ5 نقاط مع ضيفه فريق “الهلال”، وصيف المجموعة برصيد 21 نقطة، في مباراة تقام على ملعب بشير جودة بمدينة المرج في تمام الساعة 3:00 مساءً، وفي نفس التوقيت، يستضيف فريق “التعاون” على ملعبه 10 يونيو بمدينة اجدابيا فريق “المروج” في لقاء مهم للفريقين”.

ووفق الوكالة، “أما في المجموعة الرابعة، فتقام مباراتان مساء اليوم على ملعب مدينة الخمس، حيث يستقبل فريق “الخمس” صاحب الـ10 نقاط فريق أبي الأشهر صاحب الـ6 نقاط والمركز الأخير، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً، وفي المباراة الثانية بالمجموعة ذاتها، يستضيف فريق “أهلي طرابلس” المتصدر بـ30 نقطة فريق “الاتحاد المصراتي” صاحب الـ16 نقطة والمركز الثالث، في قمة مثيرة على ملعب طرابلس الدولي في نفس التوقيت”.