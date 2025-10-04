مع انطلاق العام الدراسي.. كميات جديدة من الكتب تصل إلى مخازن وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية وصول كميات جديدة من الكتب المدرسية إلى المخازن الرئيسية لمركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، حيث أعلنت إدارة الكتاب المدرسي بالمركز عن استمرار عملية توريد وتوزيع الكتب المدرسية خلال يومي الجمعة والسبت الموافق 3 و4 أكتوبر 2025م.

وتم نقل الكتب من المخازن الرئيسية إلى المخازن الفرعية في عدد من المدن والمناطق، منها سبها، الشاطئ، بنغازي، البيضاء، درنة، أوباري، أجدابيا، مصراتة، تاجوراء، العزيزية، النواحي الأربعة، سوق الجمعة، طرابلس المركز، الخمس، والواحات، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد.

تعد عملية توزيع الكتب المدرسية من الخطوات الأساسية التي تضمن انطلاقة سلسة للعام الدراسي الجديد، حيث تسهم في توفير المواد التعليمية اللازمة للطلاب والمعلمين في جميع المراحل التعليمية. وفي ظل حرص مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية على تجهيز المدارس بالكميات الكافية من الكتب، يتم تنظيم عمليات التوريد والتوزيع بشكل دوري لضمان وصول الكتب إلى مختلف المناطق والمدن داخل البلاد، بما يعزز من جودة العملية التعليمية ويقلل من التأخير في استلام الكتب. تأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لدعم النظام التعليمي وتحسين المخرجات التعليمية في ليبيا للعام الدراسي 2025-2026م.