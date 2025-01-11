مع بداية العام الجديد.. إطلاق هواتف وحواسب جديدة بأسعار ومواصفات منافسة

أعلنت شركة “شاومي Xiaomi”، عن أول “هاتف ذكي لهذا العام، وكشفت عن مواصفاته المميزة التي ستجعله منافسا قويا في عالم الأجهزة المحمولة”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Poco X7 Pro على هيكل مميز التصميم محمي من الماء والغبار وفق معيار IP69، أبعاده (160.8/75.2/8.3) ملم، وزنه 195 غ، وشاشته جاءت من نوع AMOLED، مقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2712/1220) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 1400 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR Vivid وDolby Vision لتوفير عرض ممتاز للصور والفيديوهات، كما حميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i المقاوم للصدمات والخدوش”.

وبحسب الشركة، “يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Mediatek Dimensity 8400 Ultra، ومعالج رسوميات G720 MC7، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، أما كاميرته الأساسية فجاءت ثنائية العدسة بدقة (50+12) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 20 ميغابيكسل”.

ودعمت شركة “شاومي Xiaomi”، الهاتف “بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.4، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط، وستطرحه في الأسواق العالمية قريبا بأسعار تبدأ من 450 يورو تقريبا”.

شركة “موتورولاMotorola” تطلق هاتفها الجديد

بدأت شركة “موتورولاMotorola”، “بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات ممتازة وسيطرح بسعر منافس”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف “Moto G05″ الجديد على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (165.7/76/8.2) ملم، وزنه 188 غ، وحميت واجهته الأمامية بزجاج Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش، وشاشاته جاءت IPS LCD، مقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (1604/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 264 شمعة/م تقريبا”.

وبحسب الشركة، “يعمل الهاتف بنظام Android 15، ومعالج Mediatek Helio G81 Extreme، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، وكاميرته الأساسية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل لها القدرة على تصوير فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “زودت Motorola هذا الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع، وستطرحه بالأسواق العالمية قريبا بأسعار تبدأ من 129 يورو”.

“اسوز Asus” تعلن عن أحدث حواسبها المحمولة

كشفت شركة “اسوز Asus”، “عن مواصفات حاسب Zenbook A14 بنسخته الجديدة التي تجعله أحد أفضل الحواسب للعمل وتصفح الإنترنت”.

وبحسب الشركة، “حصل حاسب Asus Zenbook A14 على هيكل نحيف وأنيق التصميم وزنه 0.98 كلغ تقريبا، وزوّد بشاشة Lumina OLED، مقاس 14 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل، ترددها 60 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا”.

ووفق الشركة، “يضمن الأداء الممتاز لها الجهاز معالج Snapdragon X Plus المتطور، وذواكر وصول عشوائي 16/32 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 512 غيغابايت و1 تيرابايت، ويتميز هذا الحاسب بالمتانة كون بعض أجزائه صنعت من السيراميك وسبائك المغنيزيوم، كما حصل على مكبرات صوت مميزة الأداء تعمل مع تقنيات Dolby Atmos، وزوّد بتقنيات تعمل بالذكاء الاصطناعي”.

ودعمت “اسوز Asus”، الجهاز “بتقنيات للاتصال مع شبكات Wi-Fi 7، وتقنيات Bluetooth 5.4 للاقتران بالأجهزة الإلكترونية الأخرى، وزودته بمنفذي USB 4.0، ومنفذ USB 3.2 Type-A، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وستطرحه في الأسواق العالمية بأسعار تبدأ من 899 دولارا تقريبا”.