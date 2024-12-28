مع بداية العام الجديد.. هل حددت أهدافك الصحية؟

مع اقتراب العام الجديد يحين موسم تحديد القرارات الجديدة، وقدمت صحيفة «واشنطن بوست» نصائح صحية لتكون أحد أهداف عام 2025، ومن أبرزها شرب المزيد من الماء، وأيضا الإكثار من الكرز الحامض لعلاج الالتهاب والألم.

وفيما يلي بعض النصائح السهلة التي قدمها الخبراء للمساعدة على أن تكون أكثر صحة في العام الجديد:

تجنب شطف الأسنان بعد فركها

تحدثت مقاطع فيديو على «تيك توك» عن الطريقة التي ينظف بها العديد من الأشخاص أسنانهم. ونصحت بغسل الأسنان بمعجون يحتوي على الفلورايد والبصق من دون شطف الأسنان بالماء.

يتفق خبراء الأسنان على ذلك. ويوصون بتنظيف الأسنان مرتين على الأقل يومياً بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد للمساعدة في منع تسوس الأسنان. ويقولون إن تخطي شطف الأسنان بعد تنظيفها يسمح للفلورايد بالبقاء على الأسنان، مما يوفر حماية إضافية.

وقالت بريتاني سيمور، المتحدثة باسم جمعية طب الأسنان الأميركية وأستاذة مشاركة في كلية طب الأسنان بجامعة هارفارد، إن أولئك الذين يفضلون الشطف يجب أن يشطفوا برفق بكمية صغيرة من الماء مثل رشفة من اليد أو تأخير الشطف بنحو 20 دقيقة.

اغسل شعرك بالشامبو بانتظام

كان النقاش القديم في طب الأمراض الجلدية حول غسل الشعر يومياً يدور على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويناقش العديد من المستخدمين فوائد التناوب بين غسل الشعر بالشامبو بانتظام و«عدم غسله بالشامبو»، شطف الشعر ببدائل الشامبو مثل خل التفاح أو البلسم أو الماء العادي للمساعدة في الحفاظ على الزيوت الطبيعية.

ووفق أطباء الجلد إنه من المهم غسل الشعر بالشامبو، ولكن هناك توازن. إذ يمكن أن يؤدي الإفراط في غسل الشعر بالشامبو إلى جفاف الشعر وجعله أكثر عرضة للتكسر.

وقالت كارولين جو، أستاذة الأمراض الجلدية السريرية ومؤسسة عيادة اضطرابات الشعر وفروة الرأس في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس، إن عدم غسل شعرك وفروة رأسك جيداً يمكن أن يسمح بتراكم الجلد الميت والزيوت ومنتجات التصفيف وتهيج فروة الرأس، مما يسبب الالتهاب الذي قد يسهم في ظهور قشرة الرأس وحتى تساقط الشعر.

اشرب المزيد من الماء

تحتوي المياه الغازية على المركب الأساسي نفسه للترطيب مثل الماء العادي (H2O).

لكن الاثنين يختلفان؛ تحتوي المياه الغازية -بشكل طبيعي أو صناعي- على غاز ثاني أكسيد الكربون المذاب، الذي يتحول من خلال تفاعل كيميائي إلى حمض الكربونيك، مما يمنحه ذلك الفوران.

وقالت غريس ديروشا، اختصاصية التغذية المسجلة والمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم التغذية: «هذا لا يتعارض مع قدرة الجسم على امتصاص الماء والبقاء رطباً».

وجدت دراسة أجريت عام 2016 فحصت الترطيب من خلال 13 مشروباً مختلفاً من خلال مقارنة تناول السوائل مع إخراج البول، أن الماء الفوار ليس فقط مرطباً مثل الماء العادي، بل إنه أيضاً مرطب مثل العديد من المشروبات الأخرى، بما في ذلك القهوة والشاي والصودا.

في معظم الحالات، يتلخص الترطيب في مقدار السوائل التي يشربها الناس، والتي بالنسبة للكثيرين منا، تتأثر جزئياً على الأقل بالذوق والملمس.

جرب الكرز الحامض لعلاج الالتهاب والألم

يحتوي الكرز الحامض وعصيره، وخصوصاً كرز مونت مورنسي، على مضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات. وقد أظهرت الدراسات أن عصير الكرز الحامض قد يساعد في منع تلف العضلات بعد التمرين المفرط أو المطول، وتقليل الألم لبعض الأشخاص المصابين بالفيبروميالغيا، وتقليل الالتهاب لبعض الأشخاص المصابين بهشاشة العظام.

أظهرت إحدى التجارب العشوائية المزدوجة التعمية التي أجريت على 54 عداءً سليماً أن الرياضيين الذين شربوا عصير الكرز الحامض -زجاجة واحدة سعة 12 أونصة مرتين يومياً لمدة سبعة أيام قبل السباق- للمساعدة في منع الألم الناتج عن إجهاد العضلات كان لديهم «زيادة أقل بكثير في الألم» من أولئك في مجموعة الدواء الوهمي.