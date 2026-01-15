مع بداية 2026.. الإيرادات النفطية تسجل 371 مليون دولار

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن قيمة الإيرادات النفطية الموردة إلى المصرف منذ بداية شهر يناير وحتى 15 يناير 2026 بلغت 371 مليون دولار فقط.

ويواصل المصرف، في إطار مسؤولياته، توفير العملات الأجنبية لتلبية احتياجات السوق الليبي، بهدف دعم الاستقرار المالي للدولة وضمان توفر السلع الأساسية في الأسواق قبل حلول شهر رمضان المبارك، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين ودعم استقرار النشاط الاقتصادي.

ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المصرف للحفاظ على توازن السوق ومنع أي تقلبات قد تؤثر على الأسعار المحلية أو القدرة الشرائية للمواطنين.

هذا ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على الإيرادات النفطية، التي تشكل المصدر الرئيس للعملة الصعبة في البلاد.

ومنذ سنوات، يسعى مصرف ليبيا المركزي لضمان استقرار السوق من خلال تنظيم توريد العملات الأجنبية، خصوصًا قبل المناسبات الدينية والمواسم التي تشهد ارتفاع الطلب على السلع الأساسية، مثل شهر رمضان.

ويُعد هذا التوازن المالي ضروريًا لدعم النشاط الاقتصادي وحماية المواطنين من أي تقلبات حادة في الأسعار.