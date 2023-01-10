مع تحمل نتيجة قراراتهم.. «سيف القذافي» لن يمانع إجراءات استبعاده من الانتخابات

قال الفريق السياسي للمترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي إنّ سيف القذافي لن يمانع الإجراءات المتخذة في استبعاده، مطالبا المعنيين بتحمل نتيجة قراراتهم.

وأشار الفريق السياسي في بيان له إلى تصريحات رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي قال من خلالها إنّ هناك ضغوطا ودعما من بعض الدول العربية والغربية باستبعاد سيف القذافي من خوض الانتخابات الرئاسية.

وأعرب الفريق السياسي عن استغرابه من الاتفاق على تمرير الفقرة التي تقصي سيف في القاعدة الدستورية، وتمرير شرط ترشح العسكريين واختلافهم على فقرة عدم ترشح مزدوجي الجنسية وعزمهم طرح هذه الفقرة فقط من القاعدة للاستفتاء الشعبي.