مع تراجع التضخم.. توقع بدء الفيدرالي الأميركي خفض الفائدة

بقيت أسعار الفائدة عالميًا عند أعلى المستويات في تاريخ البنوك المركزية، وذلك لكبح جماح التضخم الذي سجل معدلات قياسية فى بلدان العالم المختلفة، إلا أن الأسواق تتوقع خفض صنّاع السياسة النقدية حول العالم هذه المعدلات قريبًا.

وتوقعت ثلاث شركات وساطة كبرى أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في يونيو القادم.

يأتي ذلك وسط عدم يقين واسع النطاق بين صناع سياسات المجلس الاحتياطي الفيدرالي حول المدة التي يجب أن تظل فيها تكاليف الاقتراض عند نطاقها الحالي البالغ 5.25% – 5.50% لجلب التضخم إلى مستهدف المركزي البالغ 2%.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في يناير، على الرغم من أن الزيادة السنوية تراجعت عن ذروة بلغت 9.1% في يونيو 2022.

وتوقع عدد قليل من الاقتصاديين، أن يخفض الفيدرالي الفائدة على الأموال الفيدرالية في يونيو، بما يتماشى مع توقعات السوق التي تظهر احتمالية بنسبة 53% تقريبًا للخفض في نفس الشهر، وفقًا لبيانات “FedWatch”.

ويتوقع كل من “غولدمان ساكس”، وبنك “يو بي إس” لإدارة الثروات العالمية، و”مورغان تانلي” بداية عمليات تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو.

ويتوقع بنك “غولدمان ساكس” تخفيضًا إجماليًا بمقدار 100 نقطة أساس على مدار العام، مما يؤدي إلى معدل مستهدف يتراوح بين 4.25% إلى 4.50% بحلول ديسمبر 2024.

وتوقع بنك “يو بي إس” لإدارة الثروات العالمية أيضًا خفضًا أوليًا في يونيو ولكنها تتوقع تخفيضًا إجماليًا أكثر تحفظًا بمقدار 75 نقطة أساس، لتنهي العام بمعدل يتراوح بين 4.50% و4.75%.