مع تراجع الدولار.. أسعار الذهب ترتفع

ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد على 1% خلال تعاملات اليوم الاثنين، في أعلى صعود منذ ما يزيد على أسبوع، في حين قفزت الفضة بفعل الطلب القوي عليها لتتجه إلى تحقيق أعلى مكسب يومي لها منذ فبراير من العام الماضي.
وبحسب ما أفادت شبكة “CNBC”، فإن ذلك يأتي بسبب تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى1687.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 1450 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر .
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.5% إلى1696.70 دولار، فيما قفز سعر الفضة 7.6% إلى 20.44 دولار للأوقية.
في غضون ذلك، هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى خلال أسبوع، مما دعم أيضا الطلب على الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر البلاديوم 4.2% إلى 2248.15 دولار، والبلاتين 4.5% إلي 897.49 دولار للأونصة.
اترك تعليقاً