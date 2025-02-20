مع ترقب آثار أزمة «الرسوم الجمركية».. أسعار «النفط» تواصل تقلّبها!

لاتزال أسعار النفط، تتأرجح يوميا بين الارتفاع والانخفاض، مع ترقب آثار أزمة الرسوم الجمركية التي أثارها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب”.

وبحسب وكالة رويترز، “ارتفع خام برنت بمقدار 14 سنتًا ليصل إلى 76.18 دولارًا للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بـ 12 سنتًا إلى 72.22 دولارًا”.

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي “ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 3.34 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وتوقع محللون أن ترتفع المخزونات بنحو 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 فبراير، وإذا صحت التوقعات، فستكون هذه رابع زيادة أسبوعية متتالية، وهو ما لم يحدث منذ أبريل 2024”.

وبحسب وكالة رويترز، “أشار بيارني شيلدروب، كبير محللي السلع في بنك SEB، إلى أن “الأسواق قلقة بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، بقوله: “ترامب يهدد بتدمير هيكل التجارة الحرة العالمي بمطرقة ثقيلة، مع إشارته إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة”.