مع تزايد الهجرة عبر ليبيا.. الاتحاد الأوربي ومصر يوقعان اتفاقا لإدارة الحدود

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة عن توقيعها اتفاقا مع مصر لبدء المرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو في وقت تتزايد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا عبر ليبيا.

وذكرت البعثة أنّ المشروع يهدف إلى مساعدة حرس الحدود والسواحل المصرية في الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طول حدودها.

كما ينص المشروع على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وفقًا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي المنشورة أكتوبر الجاري

ومن المرجح أن تشهد مصر تدفقات كبيرة”من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل؛ بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.