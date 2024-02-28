مع تصاعد التوتر بين البلدين.. رصد عدد غير مسبوق من السفن الصينية في محيط تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أنها رصدت 11 سفينة صينية في محيط تايوان خلال 24 ساعة فقط، وهو عدد غير مسبوق منذ بداية العام.

وأوضحت الوزارة أنه خلال الـ24 ساعة التي سبقت الساعة السادسة من صباح الأربعاء، أرسلت الصين 15 طائرة عسكرية و11 سفينة حربية ومنطاداً حول الجزيرة.

ومنذ ذلك الحين، تم رصد 15 طائرة حربية صينية إضافية على الأقل، بحسب المصدر نفسه.

ولم يسبق أن سُجل هذا العدد منذ بداية العام لأنه عادة ما يتم رصد ما بين أربع إلى ست سفن صينية خلال أربع وعشرين ساعة، وفقاً للبيانات الرسمية التايوانية.

ويأتي تزايد النشاط على خلفية التوترات المتصاعدة بين بكين وتايبيه بعد حادث مميت في البحر تورطت فيه سفينة تابعة لخفر السواحل التايوانية.

ففي 14 فبراير، انقلب قارب كان يقلّ أربعة صينيين قرب كينمن خلال مطاردة خفر السواحل التايوانيين له. وقضى اثنان من أفراد الطاقم واحتُجز الراكبان الآخران اللذان تم إنقاذهما.

واتهمت بكين السلطات التايوانية بـ”السعي للتنصل من المسؤولية والتستر على الحقيقة” بشأن ملابسات هذا الحادث.

من جهته قال خفر السواحل التايواني إن القارب الصيني كان يبحر بشكل متعرج و”فقد توازنه وانقلب” أثناء محاولته الهروب من سفينة الدورية.