مع تصاعد التوتر في لبنان.. أخبار كاذبة عن سحب دول أوروبية وغربية سفراءها

تتسارع التحذيرات الدولية من مخاطر اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، كما سادت خلال الساعات الماضية موجة شائعات تتحدث عن سحب دول أوروبية عدة سفراءها من لبنان، على وقع التصعيد، ووسط تلميحات بهجوم بري إسرائيلي.

أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى هذه المخاطر، قائلاً: إن «شعوب المنطقة والعالم لا يمكنها تحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى».

وقال غوتيريش، محذراً، أمام الصحافيين في المقر الدائم للأمم المتحدة، أمس: «وجدت نفسي مضطراً اليوم للإعراب عن مخاوفي بشأن التصعيد بين إسرائيل و(حزب الله) على طول الخط الأزرق. التصعيد في استمرار تبادل إطلاق النار، والخطاب العدائي من الجانبين، كما لو أن حرباً شاملة أصبحت أمراً وشيكاً».

كما تناقل بعض اللبنانيين على مواقع التواصل، إضافة إلى وسائل إعلام محلية، شائعات سحب ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا سفراءها من البلاد.

ورد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، بنفي هذا الأمر جملة وتفصيلاً. واعتبر في بيان، اليوم السبت، أن تلك “الأخبار الكاذبة تندرج في إطار الحرب النفسية التي غالبا ما يلجأ إليها الإسرائيلي ويغذّيها بمختلف الوسائل”.

كما دعا كافة الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي في هذه المرحلة البالغة الدقة إلى توخي الحذر.

أتى ذلك بعدما دعت الكويت، ليل الجمعة/السبت، مواطنيها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن.

كما نصحت وزارة الخارجية الكندية رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان بسبب ما وصفته بـ”تدهور الوضع الأمني”.

وحذرت في بيان نشرته على موقعها الرسمي من زيادة خطر الهجمات الإرهابية والصراع المسلح المستمر مع إسرائيل. كذلك أشارت إلى أنه “من الممكن أن يتدهور الوضع الأمني أكثر دون سابق إنذار”، مضيفة أنه “في حال اشتداد النزاع المسلح قد تتأثر القنصلية بشأن إجلاء مواطنيها”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أن كندا تتحضّر لعملية إجلاء واسعة لرعاياها من لبنان، في حال نشوب حرب شاملة.

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الأسبوع الماضي تصعيداً غير مسبوق بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، لاسيما بعد اغتيال أحد قيادييه المهمين. فيما أكد الجيش الإسرائيلي قبل أيام، أنه وافق على خطة لهجوم بري في الجنوب اللبناني.

بينما حثت الولايات المتحدة إسرائيل والسلطات اللبنانية على الدفع نحو التهدئة وعدم التصعيد، مؤكدة في الوقت عينه أنها لن تتوانى عن دعم الجيش الإسرائيلي.

في حين ربط حزب الله أي تهدئة للمواجهات بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يعيش منذ السابع من أكتوبر حرباً إسرائيلية مدمرة.