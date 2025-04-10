مع تصاعد الحرب التجارية.. كيف أصبحت أسعار «النفط والذهب»؟

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب التجارية مع الصين، وذلك على الرغم من إعلانه تعليق الرسوم الجمركية التي تستهدف دولا أخرى لمدة 90 يوما.

وبحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، “انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر مايو المقبل بنسبة 0.61% إلى 61.97 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر يونيو المقبل بنسبة 0.73% إلى 65 دولارا للبرميل”.

ووفق الوكالة، “بعد تعليق واشنطن التعريفات الجمركية الجديدة على معظم الدول باستثناء الصين، استقرت عقود الخام القياسية على ارتفاع بنسبة 4% يوم الأربعاء بعد انخفاضها بنحو 7% خلال الجلسة الماضية”.

وأضافت، “كذلك رفع ترامب رفع معدل التعريفة الجمركية على الصين إلى 125% اعتبارا من الآن، بدلا من التعريفة البالغة 104% التي أعلن عنها في وقت سابق من يوم الأربعاء”.

وقال خبراء استراتيجيات السلع في شركة “آي إن جي” في مذكرة بحثية يوم الخميس إن “الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الصين تترك الكثير من عدم اليقين في الأسواق”.

وأضافوا أن “هذا الغموض لا يزال من المرجح أن يؤثر سلبا على النمو العالمي، وهو ما يشكل بوضوح مصدر قلق للطلب على النفط”.

بدورها ذكرت “بلومبرغ” أن الصين “كانت أعلنت رفع الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية إلى 84% اعتبارا من اليوم الخميس”.

وقال استراتيجي السوق لدى منصة “آي جي” ييب جون رونغ: “قد نتوقع أن تستأنف أسعار النفط اتجاهها الهبوطي الأوسع بمجرد أن يتلاشى التفاؤل حول الإعفاء الأخير من الرسوم الجمركية”.

وأضاف ييب: “لا تزال الرياح المعاكسة على جانب الطلب قائمة، مع تعرض توقعات النمو في الصين للخطر بسبب الإجراءات الانتقامية المستمرة”.

وفي سياق متصل، “ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة خلال تعاملات الخميس المبكرة، مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، على الرغم من قراره بتخفيف الرسوم عن باقي الدول”.

وبحسب بيانات وكالة “رويترز”، “صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة ليصل إلى 3119.18دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.8 بالمئة مسجلة 3135.50دولار”.

قال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس “إذا دخلنا فترة نمو بطيء، وهو افتراضنا الأساسي، نعتقد أن أسعار الفائدة ستتجه في النهاية نحو الانخفاض، مما سيدفع الذهب نحو الارتفاع، نظرا لاستمرار مخاوف التضخم خلال معظم العام بسبب تأثيرات الرسوم الجمركية”، وأضاف قائلا “في النهاية، نتوقع وصول الذهب إلى 3200 دولار بحلول نهاية الشهر، إن لم يكن قبل ذلك”.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي “أن صناع السياسات أجمعوا تقريبا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه”وفق الوكالة، وأشار بعضهم إلى أن “البنك قد يواجه “مفاضلات صعبة” في المستقبل”.

وتابعت “رويترز”، “تتوقع الأسواق بنسبة 72 بالمئة خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة في يونيو، ويميل الذهب الذي لا يدر عائدا إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، “استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.08 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.5 بالمئة مسجلا 932.81 دولار، وتراجع البلاديوم 1.2بالمئة إلى 922.72 دولار”.