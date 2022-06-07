مع تعرضه لضغوط متزايدة.. «جونسون» يُفلت من حجب الثقة

فاز رئيس الوزراء بوريس جونسون، في تصويت حجب الثقة بعدد 211 صوتا لنواب حزب المحافظين الحاكم مقابل 148 صوتا.

وبهذه النتيجة سيبقى جونسون في منصبه كرئيس للوزراء، ولن يواجه تحديا آخر لحجب الثقة لمدة عام، بموجب قواعد الحزب الحالية، بحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية.

وقال رئيس كتلة 1922 في مجلس العموم البريطاني جراهام برادي، «أستطيع أن أعلن أنّ الحزب البرلماني يثق برئيس الوزراء، وفقا لشبكة “بي بي سي” البريطانية.

واعتبر وزير التعليم ناظم الزهاوي، في تغريدة عبر تويتر، أنّ رئيس الوزراء فاز «بشكل رائع»، مضيفا أنّه على آمل أن يتمكن من رسم خط تحت هذه المسألة.

من جانبه، علق زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر، على النتيجة قائلا إن حزب المحافظين المنقسم يدعم بوريس جونسون بعد أن نجا رئيس الوزراء من تصويت حجب الثقة.

وغرد ستارمر «الخيار أصبح أوضح من أي وقت مضى، المحافظون المنقسمون يدعمون بوريس جونسون بدون خطة لمعالجة القضايا التي يواجهونها».

ويتعرض جونسون، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء في 2019، لضغوط متزايدة، حيث لم ينجح في تجاوز تقرير وثق الحفلات المليئة بالمشروبات الكحولية والتي شارك فيها كبار رجال السلطة عندما كانت بريطانيا تخضع لإغلاق صارم من أجل التصدي لوباء كورونا.