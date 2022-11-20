مع تعيين ممثل خاص له.. الاتحاد الأوروبي ينظر في الوضع السياسي والأمن في ليبيا

ينظر البرلما الأوروبي الثلاثاء القادم 21 نوفمبر في تقرير مبادرة للجنة الشؤون الخارجية حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا.

ويقترح تقرير لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في ليبيا، ومضاعفة الجهود الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي لتعزيز السلام في البلاد والمنطقة.

ويوصي التقرير بتقديم دعم قوي لجهود المصالحة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تسعى إلى انتقال سلمي وديمقراطي في ليبيا حيث أدى ضعف الحكم والحرب بالوكالة إلى تقوية الجماعات المسلحة على حساب الديمقراطية.

وكان البرلمان الأوروبي قد أكد أن تأجيل انتخابات ديسمبر 2021 إلى أجل غير مسمى، أدى إلى تدهور الوضع السياسي والأمني في ليبيا أكثر في 2022، ما أدى إلى تعميق الجمود السياسي والانقسام في البلاد.