مع تقدم ترامب على بايدن.. فرز الأصوات بجورجيا يوشك على النهاية

أكدت سلطات جورجيا التي تعد من الولايات الأمريكية الرئيسية بالنسبة لتحديد الفائز بانتخابات الرئاسة الجارية أن عملية فرز الأصوات فيها توشك على النهاية وستختتم في غضون ساعات.

وأكد سكرتير ولاية جورجيا، براد رافنسبرغر، فجر اليوم الخميس، في تصريح لقناة WSB-TV المحلية أن عدد بطاقات الاقتراع التي لم يتم إحصاؤها بعد في الولاية يقل عن 25 ألفا، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج التصويت النهائية حتى منتصف نهار اليوم بالتوقيت المحلي.

وتعد جورجيا التي يعود إليها 16 مقعدا في المجمع الانتخابي من الولايات التي لم يتم تحديد الفائز فيها حتى الآن.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بيانات قناة “فوكس نيوز”، يتقدم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب هناك على منافسه الديمقراطي جو بايدن بفارق هش 49.6% مقابل 49.2% من أصوات الناخبين) بعد فرز 98% من بطاقات الاقتراع.

وفي التصويت على مستوى البلاد، يتقدم بايدن على ترامب ويحتاج، حسب تقييمات قناة “فوكس نيوز”، إلى 6 أصوات فقط داخل المجمع الانتخابي لتحقيق الفوز، لكن الغموض لا يزال يلف نتائج التصويت حتى الآن.