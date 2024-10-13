مع تواصل القصف.. «حزب الله» يتهم إسرائيل باستخدام القنابل العنقودية بقصف بلدات الجنوب

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي والمسيّر منذ صباح اليوم الأحد، غارات طالت العديد من البلدات والقرى الجنوبية في لبنان وغيرها من المناطق والمنشآت المدنية والسلمية كمراكز الإسعاف الطبي والمساجد.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات القوزح، ياطر، رشاف، راميا، عيتا الشعب، قانا، أرنون، تول، الخيام، كفرحمام، كفركلا، حناويه، البازورية، والنميرية في جنوب لبنان.

كما طال قصف مدفعي إسرائيلي بلدات عيتا الشعب، كفرشوبا، السدانة، شبعا، كفرحمام، راميا، والضهيرة في الجنوب.

يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إسرائيلية أن قوة من الجيش الإسرائيلي تسللت ليل أمس السبت، إلى أطراف بلدة العباسية الحدودية وفخّخت مسجد بلدة الضهيرة وقامت بتفجيره.

وطالت استهدافات الجيش الإسرائيلي أيضا مسجد يارون، كنيسة يارون، كنيسة ديردغيا، والآن مسجد الضهيرة في نطاق قرى وبلدات جنوب نهر الليطاني.

وفي سياق متصل، أكد “حزب الله” اللبناني أن الجيش الإسرائيلي استخدم اليوم الأحد قذائف محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا في قصف المنطقة بين بلدتي حانين والطيري في جنوب لبنان.

وجاء في بيان العلاقات الإعلامية في “حزب الله”: “أقدم العدو الإسرائيلي صباح اليوم الأحد على قصف المنطقة الواقعة بين بلدتي حانين والطيري بصواريخ محشوة بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا”.

وأضاف: لم نُفاجأ أبدا بالجريمة الهمجية الجديدة والتي تضاف إلى سلسلة جرائمه ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني وذلك بعد عجزه الفاضح في ميدان المواجهة المباشرة مع مجاهدي المقاومة الإسلامية”.

وتابع الحزب اللبناني: “إن العدو الصهيوني المدعوم عسكريا وسياسيا من والولايات المتحدة الأمريكية والذي يقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف لم يتجرأ على مثل هذه الخطوة إلّا لإدراكه العجز الفاضح لما يُسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية إزاء هذه الجرائم الجديدة”.

هذا وتواصل “إسرائيل” حربها الموسعة على لبنان لليوم الـ21 على التوالي، مستهدفة مراكز صحية ومناطق متنوعة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

