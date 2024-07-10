مع توقع تراجع الإيرادات.. مانشستر يونايتد يخطط لإلغاء 250 وظيفة

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، عن خسارة صافية أكبر في الربع الثالث وعدل توقعاته للأرباح والإيرادات للعام بأكمله.

وأعلن النادي، الذي يخوض مبارياته على استاد أولد ترافورد، عن خسارة صافية قدرها 71.4 مليون جنيه إسترليني (91.42 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس (آذار) الماضي، مقارنة بخسارة قدرها 5.6 ​​مليون جنيه إسترليني عن نفس الفترة من العام السابق.

وأكد النادي يوم الأربعاء أنه يخطط لإلغاء نحو 250 وظيفة كجزء من برنامج الاستغناء عن العمالة على مستوى النادي.

وبعد موسم صعب أنهاه بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة في المركز الثامن بالدوري الممتاز وهو أقل مركز يحصل عليه منذ انطلاق الدوري، وقام يونايتد بمراجعة جميع جوانب أنشطة النادي.

ويتوقع يونايتد الآن أن تبلغ إيراداته السنوية نحو 660 مليون جنيه إسترليني، مقارنة مع نطاق سابق يتراوح ما بين 635 و665 مليوناً، إضافة لأرباح أساسية معدلة تبلغ نحو 140 مليون جنيه إسترليني، مقابل نطاق سابق يتراوح ما بين 125 و150 مليوناً.