مع حلول ديسمبر المقبل.. «بن قدارة» يتحدث عن زيادة الإنتاج بـ8%

أفادت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية بأن ليبيا تهدف إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 8% بحلول ديسمبر القادم، وهو مستوى من شأنه أن يرتفع به إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أنّ أكبر منتج في شمال إفريقيا سيكون قادرًا على ضخ نحو 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام.

وأوضح بن قدارة أنّ تجنب إغلاق الحقول وخطوات مثل تحسين رواتب عمال النفط ساعد بالفعل في زيادة الإنتاج بنحو الربع منذ يناير 2022 إلى 1.2 مليون برميل يوميًا الآن.

وأضاف بن قدارة أنّ استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في 45 مشروعًا ستسمح لمؤسسة النفط الوطنية برفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا في غضون 5 سنوات، في حالة استمراره، مبينا أنّ الحكومة ستعرض حقوق تطوير حقول إضافية العام المقبل.

وتابع بن قدارة إنّ المؤسسة الوطنية للنفط تستأنف إمدادات الغاز الطبيعي من مجمع مليته بعد الصيانة، لافتا إلى أنّ التدفقات يجب أن تظل مستقرة خلال السنوات الخمس المقبلة بعد العمل.